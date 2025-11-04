Mujeres, gobernadoras, legisladoras, activistas y periodistas, condenaron el acoso callejero que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de ser tocada sin su consentimiento mientras caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que hicieron un llamado a alzar la voz contra la violencia contra las mujeres.

Por medio de publicaciones en redes sociales, las mujeres se solidarizaron con la Jefa del Ejecutivo, quien fue víctima de tocamientos cuando un hombre se le acercó, la tocó, la intentó besar y luego se tomó una fotografía con ella mientras caminaba sobre la calle República de Argentina, en la capital del país.

Gobernadora de Morelos alza la voz contra el acoso

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reprobó “con total claridad” el acoso callejero que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria estatal aseguró que ninguna mujer debe sentir miedo al caminar, ni ser vulnerada su libertad, movilidad o dignidad.

“En Morelos alzamos la voz: ni una mujer acosada en las calles ni en ningún espacio”, expresó.

Finalmente, González Saravia hizo un llamado a trabajar todos los días para que todas las mujeres puedan vivir seguras, sin violencia y sin miedo ya que, afirmó, la libertad no es negociable.

Legisladoras arremeten contra la violencia de género

La diputada federal y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, escribió en su cuenta de X que se suma al “total y contundente rechazo al acto de acoso contra nuestra Presidenta”.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, señaló que lo ocurrido hoy con la mandataria federal "muestra el nivel de inseguridad en el que viven las mujeres en este país".

Cuestionó que si la mujer con más poder en México vivió una situación de acoso, entonces "¿qué pueden esperar las mujeres que viajan en el transporte público o caminan solas todos los días?".

De acuerdo con la legisladora emecista, es una realidad que millones de mujeres y niñas enfrentan a diario.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso en el Centro Histórico de la CDMX. Foto: Captura de video

Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, dijo que "hoy se vivió uno de los momentos que dejan en evidencia que aún nos enfrentamos a la violencia de género". Y señaló que el respeto no es sólo a la investidura, sino a todas como mujeres.

La senadora Geovanna Bañuelos indicó que la presidenta fue "imperdonablemente agredida" porque, dijo, lo ocurrido es un doloroso recordatorio de la violencia que enfrentan las mujeres:

"Mi repudio y rechazo ante este acto de intimidación y ofensa a la investidura presidencial. Las mujeres no pedimos privilegios. Exigimos respeto", escribió.

Activistas y periodistas condenan acoso callejero

Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia en México consideró que el acosador de la Presidenta ya debería estar detenido. "Es un 4gre3sor en potencia y un peligro para la Nación. ¡Toda la fuerza a todas las mujeres que viven ac0sos s3xu4les a diario!, expresó por medio de cuenta de X.

La periodista de investigación y cofundadora de Opinión 51, Sandra Romandía, consideró que "la situación del país está tan crispada ¿era necesario exponer así a la presidenta? Por otra parte, lenta reacción para impedir el acoso de un sujeto".

La columnista de EL UNIVERSAL, Melissa Ayala, compartió en redes sociales que la forma en la que el sujeto toca a la Presidenta "claramente tiene un componente de violencia de género".

Agregó que tenía mucho que decir con lo que se ve en el video, ya que, acusa, existe una falla "tan grande" en el protocolo de seguridad de la presidenta. Además que consideró que es "revelador" que pase por la cabeza de alguien el atreverse a acercarse así a la Presidenta y dijo que no cree que un hombre tocara así al expresidente.

Dijo que "esto nos habla que en el país donde una mujer gobierna, la violencia de género nos impacta a todas y de que no hay forma “correcta” de reaccionar ante un acto de violencia. "Nadie sabe cómo reaccionar ante este tipo de situaciones y este tipo de comentarios refuerzan el estereotipo de la “buena victima”, escribió.

En tanto, la académica y politóloga de la UNAM, María Fernanda Rodríguez, dijo que "las imágenes del acoso en contra de la presidenta Sheinbaum lamentablemente reflejan lo que muchas hemos vivido en algún (o varios) momentos de la vida. A plena luz del día, enfrente de la gente".

Secretaría de Mujeres sin pronunciamiento oficial; Citlalli Hernández reacciona en redes

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, compartió un posicionamiento público de la asociación “Defensores del Pueblo”, en el que se condena “con firmeza” la agresión sufrida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también Convoca Sheinbaum a realizar ejercicio de austeridad republicana; "ya quedaron lejos los tiempos de la parafernalia del poder", dice

“Ningún cargo público elimina el derecho a la integridad y a la dignidad. La investidura presidencial no despoja de derechos: los refuerza”, se lee en el posicionamiento difundido por Hernández Mora vía redes sociales.

Además, la organización morenista lamentó que este acto confirma que las agresiones de género “no distinguen jerarquías”, al ser una expresión del patriarcado y de una cultura que normaliza el acoso, el abuso y la impunidad.

En el comunicado de "Defensores del Pueblo" explicaron que decir que agresión con connotación sexual fue "a propósito" o "una cortina de humo" es profundamente violento y problemático, ya que revictimiza y banaliza la violencia contra las mujeres y desvía la atención del agresor y de la autoridad.

La madre buscadora Ceci Flores lamentó que las mujeres en México sufran este tipo de violencia:

"A nuestra Presidenta le bastaron unos metros afuera de Palacio para convertirse en víctima. Ese es el México sobre el que caminamos todos los días: si nos va bien es acoso, si nos va mal nos matan o desaparecen", escribió en redes sociales.

