La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a realizar un ejercicio de austeridad republicana, para seguir trabajando a favor de la educación del país, y mencionó que ya quedaron lejos "los tiempos de la parafernalia del poder, de los privilegios".

"Mientras menos privilegios haya, más masrícula se puede. Es factible y es factible. Si no, no tendríamos la cantidad de programas de bienestar, obras estratégicas de acceso a la educación y abriendo más espacios. Todos podemos hacer un gran esfuerzo por nuestros estudiantes, por las y por los jóvenes", dijo.

Este martes, la Jefa del a Ejecutivo federal encabezó la "Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para la Transformación de México", en la que señaló que mientras más espacios educativos se abran en en el país y más humanista se construya la educación, habrá menos violencia".

Lee también Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo

"La educación es el centro de la transformación, siempre lo hemos pensado y es el valor que ahora le damos", expresó.

Sheinbaum se dirigió a los rectores de universidades públicas, para acercarse a la educación básica y a la media superior. "Necesitamos que nos aislemos. Ahora hicimos un ejercicio extraordinario en el que la mayoría de ustedes participaron, no es que todas y todos, pero que llamamos ahora el Bachillerato Nacional".

En este acto fue presentada la plataforma Saberes MX, para que mujeres, estudiantes, trabajadores, comunidades indígenas y quienes lo requieran, puedan seguir estudiando y ampliando sus conocimientos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr