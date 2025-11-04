Más Información

El informó que desde el 5 de febrero a la fecha con motivo de la “Operación Frontera Norte” se han detenido a ocho mil 694 personas y el aseguramiento de seis mil 688 armas de fuego, un millón 158 mil 134 cartuchos de diversos calibres, 30 mil 822 cargadores, 107 toneladas de droga, entre ellos 493 kilos de , cinco mil 435 vehículos y mil 40 inmuebles.

También dio a conocer los resultados obtenidos del lunes 3 de noviembre en diversas entidades.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se aseguraron tres armas largas.

En la localidad Doctor Coss, en Nuevo León, se incautó un arma larga, un cargador, dos cartuchos, 70 ponchallantas y un vehículo.

En Guasave, , fueron arrestados cuatro hombres, se hallaron 20 armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y ocho vehículos. En el lugar, fueron liberadas nueve personas privadas de la libertad.

En Hermosillo, , se detuvo a cinco personas, se aseguraron 113 dosis de metanfetamina y cinco dosis de marihuana.

En Matamoros, , se localizó una mochila que contenía en su interior 84 dosis de marihuana, 116 de cocaína, 25 dosis de metanfetamina y dinero en efectivo.

mahc/apr

