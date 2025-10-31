Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Saúl “N”, conocido como el “SS”, presunto jefe de una célula afín a “Los Beltrán Leyva”, y su jefe de escoltas y hombre de confianza, Horacio “N”, fueron detenidos en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, por elementos del Ejército, en coordinación con personal de la Marina, Guardia Nacional, FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según reportes ministeriales, la célula delictiva de Saúl “N”, se encarga del trasiego de fentanilo y metanfetamina a los Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad informó que resultado de trabajos de inteligencia e investigación, las fuerzas federales ubicaron al "SS" en un domicilio donde se resguardaba.

Saúl “N”, alias “SS”, presunto jefe de una célula afín a “Los Beltrán Leyva”. Foto: Especial

Por lo que, al intensificar las acciones operativas en la zona, fue detenido junto con Horacio "N", quien realizaba funciones de escolta.

A los presuntos criminales se les aseguraron armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares; el inmueble donde se resguardaban quedó asegurado, indicó en un comunicado.

Señaló que ambos detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal y continuará con las indagatorias subsecuentes.

nro/bmc