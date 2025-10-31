Más Información
Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU
Saúl “N”, conocido como el “SS”, presunto jefe de una célula afín a “Los Beltrán Leyva”, y su jefe de escoltas y hombre de confianza, Horacio “N”, fueron detenidos en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, por elementos del Ejército, en coordinación con personal de la Marina, Guardia Nacional, FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Según reportes ministeriales, la célula delictiva de Saúl “N”, se encarga del trasiego de fentanilo y metanfetamina a los Estados Unidos.
El Gabinete de Seguridad informó que resultado de trabajos de inteligencia e investigación, las fuerzas federales ubicaron al "SS" en un domicilio donde se resguardaba.
Por lo que, al intensificar las acciones operativas en la zona, fue detenido junto con Horacio "N", quien realizaba funciones de escolta.
A los presuntos criminales se les aseguraron armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares; el inmueble donde se resguardaban quedó asegurado, indicó en un comunicado.
Señaló que ambos detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal y continuará con las indagatorias subsecuentes.
nro/bmc
