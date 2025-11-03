Más Información

Un juez vinculó a proceso a tres personas identificadas como Ernesto Enrique Cazares, Jorge Luis Manjarrez y Julio César Mancera, “Tortuga” por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de drogas con fines de comercio, y portación de de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a las investigaciones elementos de la (GN), arrestaron a los hoy imputados en Hermosillo, Sonora, a bordo de un vehículo, luego de una persecución; además, aseguraron dos armas cortas abastecidas, 17 cartuchos, dos cargadores, mil 415 tabletas de y 50.2 gramos de clorhidrato de cocaína.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba y el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Sonora, con residencia en Hermosillo, decretó la vinculación a proceso, y dos meses de plazo para la investigación complementaria.

