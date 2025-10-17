La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de José Ernesto Rivera Ledezma, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita ligados a una financiera presuntamente ligada al tráfico de drogas en Europa.

Rivera Ledezma es la firma autorizada de Novedades Nova, empresa utilizada para presuntamente blanquear recursos ilícitos de la financiera Black Wallstreet Capital (BWC), implicada en una red de tráfico de drogas en Europa desde 2022.

En julio de ese año, se inició carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de José “R” y de diversas personas morales.

Por lo anterior, luego de trabajos del Gabinete de Seguridad de Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la FGR, detuvieron al ahora imputado en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba para que un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), decretara la vinculación, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.

