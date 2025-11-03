El Gabinete de Seguridad informó de los eventos del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025, donde se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga que representa 30.4 millones pesos.

En Aguascalientes, con trabajos de inteligencia, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Ejército catearon dos inmuebles, detuvieron a tres hombres, incautaron un arma larga, cartuchos, ropa táctica y vehículos.

En Tijuana, Baja California, los uniformados catearon un inmueble, arrestaron a dos hombres, aseguraron un arma corta y medio kilo de metanfetamina.

En Tecate, en la carretera Mexicali-Tijuana, los efectivos localizaron un tractocamión y aseguraron 114 kilos de cocaína, distribuidos en 112 paquetes. El costo de la droga asegurada es de 25.4 millones de pesos.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, los elementos ubicaron un vehículo en el que aseguraron 5.5 kilos de cocaína. El costo de la droga asegurada es de 1.2 millones de pesos.

En José Joaquín de Herrera, en Guerrero, integrantes de la GN, Ejército, y Fiscalía Estatal, al atender un reporte de emergencias, arrestaron a dos personas, les aseguraron cinco armas largas, cinco cargadores y 180 cartuchos.

En Buenavista, Tomatlán, aseguraron un arma larga y un arma corta.

En Culiacán, Sinaloa, en la colonia Invasión Bicentenario, los uniformados detuvieron a dos personas, uno de ellos menor de edad, les aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 35 cartuchos y 1.2 kilos de pastillas de fentanilo. El costo de la droga asegurada es de 3.8 millones de pesos.

En Navolato, en el poblado La Vuelta, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a 13 personas, aseguraron 14 armas largas, cartuchos útiles, 60 cargadores, siete cintas eslabonadas, nueve chalecos tácticos, ocho motocicletas y tres vehículos.

En Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 21 artefactos explosivos improvisados.

En Culiacán, en la colonia Los Alamitos, los efectivos catearon un inmueble donde aseguraron 38 cargadores, cuatro mil 780 cartuchos, 45 artefactos explosivos improvisados, dosis de marihuana y metanfetamina, tres chalecos tácticos y un vehículo con blindaje artesanal.

En Culiacán, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino, cinco áreas de concentración de material diverso, cinco mil 600 litros y seis mil 170 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, 10 reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas L.P.

En San Luis Río Colorado, Sonora, elementos navales detuvieron a dos personas, aseguraron un arma larga, un arma corta y un vehículo.

En Agua Prieta, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a tres personas, incautando diversas dosis de droga y un vehículo.

En Camargo, Tamaulipas, elementos de GN, Ejército y Policía Estatal hallaron dos vehículos con reporte de robo, aseguraron un fusil Barrett, dos armas largas, 35 cargadores y 623 cartuchos.

En Nuevo Laredo, en el Puente Internacional II Benito Juárez, elementos de GN en funciones de Aduanas, al inspeccionar un vehículo procedente de Dallas, Texas, Estados Unidos, detuvieron a una persona de nacionalidad estadounidense, le aseguraron ocho armas largas, dos armas cortas, 16 cargadores y 380 cartuchos.

En Ciudad Mier, elementos del Ejército, GN y Policía Estatal liberaron a cuatro personas privadas de la libertad, aseguraron un fusil Barrett, dos armas largas, 39 cargadores, 915 cartuchos, tres chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

En Tres Valles, Veracruz, elementos del Ejército, GN y Policía Estatal liberaron a una persona privada de la libertad, aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, dos mil 186 cartuchos, uniformes y equipo táctico, siete motocicletas y 10 vehículos, dos de ellos con reporte de robo.

En Villagrán, Guanajuato, elementos de GN y Seguridad Física de Pemex recuperaron 35 mil litros de gasolina, localizaron e inhabilitaron una toma clandestina hermética, aseguraron un centro de acopio, seis cisternas de diferentes capacidades y 150 metros de manguera alta presión.

En Coatzintla, Veracruz, elementos del Ejército Mexicano, Semar, Policía Municipal y Seguridad Física de Pemex localizaron dos vehículos y un tractocamión con un remolque tipo cisterna, donde aseguraron 50 mil litros de hidrocarburo.

