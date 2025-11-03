VIDEO: la ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar del asesinato

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lametó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante este fin de semana.

Este lunes, el gobernador de Michoacán ofreció una conferencia de prensa, donde agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, su apoyo en el caso.

Afirmó que se coordinan los trabajas con las autoridades, para que haya justicia para Manzo, para su familia y para el municipio de Uruapan.

“Entiendo que hay una gran indignación, enojo, pero siempre y más en estos momentos tenemos la responsabilidad de dar la cara”, dijo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

🔴🗣️"Lamento mucho la pérdida de un alcalde joven, echado para adelante, valiente, decidido, humano", Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, señala que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sabía que asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia pic.twitter.com/3lsu0sJolZ — El Universal (@El_Universal_Mx) November 3, 2025

Acusó que hay manifestaciones pacíficas que son aprovechadas por grupos que realizan destrozos, como sucedió ayer en el Palacio Municipal, donde manifestantes irrumpieron y causaron destrozos.

"Continuaremos con las obras, continuaremos con el apoyo a Uruapan, no los dejaremos solos", aseguró el gobernador.

El gobernador advirtió que, si bien es cierto que el agresor de Carlos Manzo fue abatido en el lugar de los hechos, existe un actor intelectual y grupos criminales que podrían estar implicados en el caso.

Agresor de Carlos Manzo se hospedó en hotel de la plaza principal

Por su parte, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó el avance de la investigación del homicido del alcalde de Uruapan.

El fiscal de la entidad señaló que cuenta con más de 40 dictamines de pruebas periciales y detalló que fueron dos implicados, el autor material e intelectual, aunque señaló que no se ha identificado a los atacantes.

Detalló que el ejecutor del atentado se hospedó en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, alrededor de las 16:00 horas, donde inclusive realizó compras; vestía una sudadera blanca con gorra.

Apoyado de videos del atentado, el fiscal mostró la trayectoria del atacante, quien entró al evento alrededor de las 20:10 horas.

A las 20:30 horas, el agresor se acercó al altar de la catrina, donde se encontraba el alcalde, también evidenció que el arma fue accionada siete veces, revelado en la necropsia del cuerpo.

En los hechos también fueron heridos dos personas más; un elemento de Protección Civil y el regidor Víctor Hugo.

Mencionó que al arma usada por el encapuchado está vinculada a otros hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr