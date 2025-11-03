Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que “en cuestión de tiempo” se podría tener la identificación del asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, García Harfuch declaró que tienen conocimiento de los grupos de la delincuencia que operan en la zona.

Para la identificación del asesino, el titular de la SSPC dijo que se trabaja con periciales: “La persona no traía identificación, tenía algunos indicios que ayudó a identificar las cámaras de los lugares donde estuvo [,..].

Lee también Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; acusa a “buitres” y señala a “guerra contra el narco de Calderón”

“En cuestión de tiempo tendremos la identificación plena de este sujeto y así del grupo delincuencial. Obviamente, sabemos los grupos que operan en la zona; Los Viagras, Cártel Jalisco, otras células afines a estos grupos”, dijo el secretario de Seguridad.

Agregó que se dará información más adelante, para no especular.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr