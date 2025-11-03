Más Información

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

EU planea ataques contra carteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

EU planea ataques contra carteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que “en cuestión de tiempo” se podría tener la identificación del asesino del alcalde de Uruapan, .

En la conferencia mañanera de la presidenta de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, García Harfuch declaró que tienen conocimiento de los grupos de la delincuencia que operan en la zona.

Para la identificación del asesino, el titular de la SSPC dijo que se trabaja con periciales: “La persona no traía identificación, tenía algunos indicios que ayudó a identificar las cámaras de los lugares donde estuvo [,..].

Lee también

“En cuestión de tiempo tendremos la identificación plena de este sujeto y así del grupo delincuencial. Obviamente, sabemos los grupos que operan en la zona; Los Viagras, , otras células afines a estos grupos”, dijo el secretario de Seguridad.

Agregó que se dará información más adelante, para no especular.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]