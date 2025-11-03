Más Información

VIDEO: la ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar del asesinato

VIDEO: la ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar del asesinato

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Con sombrero blanco, Salinas Pliego lamenta asesinato de Carlos Manzo; “qué puede ser más importante que eso”, dice

Con sombrero blanco, Salinas Pliego lamenta asesinato de Carlos Manzo; “qué puede ser más importante que eso”, dice

La presidenta reaccionó al ofrecimiento que hizo el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, , tras el asesinato alcalde de Uruapan, .

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que, de acuerdo con el documento de entendimiento, podría Estados Unidos colaborar con información.

“Es información esencialmente de inteligencia que ellos pudieran tener, de algún grupo delictivo y que es parte de las que se hacen aquí, y a partir de ahí, si se considera de acuerdo con la información, pues se trabaja en el .

“Si hay una intervención telefónica, siempre es a petición y orden de un juez y después de las que pudieran derivarse de ella”, comentó la mandataria federal.

Lee también

Landau lamenta asesinato de Carlos Manzo

Christopher Landau lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan y expresó en sus redes la disposición del gobierno estadounidense para profundizar la cooperación en materia de para combatir al crimen organizado en ambos lados de la frontera.

“En este , mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos", escribió.

"Estados Unidos está dispuesto a profundizar la con México para erradicar el a ambos lados de la frontera”, agregó.

Landau acompañó su publicación con una fotografía del alcalde Manzo sosteniendo a su hijo durante la celebración, “momentos antes del ataque”, y agregó que “su alma descanse en paz y que su memoria inspire ”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]