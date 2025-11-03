La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al ofrecimiento que hizo el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, tras el asesinato alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que, de acuerdo con el documento de entendimiento, podría Estados Unidos colaborar con información.

“Es información esencialmente de inteligencia que ellos pudieran tener, de algún grupo delictivo y que es parte de las investigaciones que se hacen aquí, y a partir de ahí, si se considera de acuerdo con la información, pues se trabaja en el marco de la ley.

“Si hay una intervención telefónica, siempre es a petición y orden de un juez y después de las que pudieran derivarse de ella”, comentó la mandataria federal.

Lee también Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”, tras asesinato de alcalde de Uruapan

Landau lamenta asesinato de Carlos Manzo

Christopher Landau lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan y expresó en sus redes la disposición del gobierno estadounidense para profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para combatir al crimen organizado en ambos lados de la frontera.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos", escribió.

"Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, agregó.

Landau acompañó su publicación con una fotografía del alcalde Manzo sosteniendo a su hijo durante la celebración, “momentos antes del ataque”, y agregó que “su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr