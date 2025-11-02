Más Información
Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad
Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan
Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG
VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos
Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llamó este domingo a su país y México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.
En su cuenta de X, Landau externó su solidaridad con la familia y amigos de Manzo, asesinado el sábado, durante la celebración del Día de Muertos.
"En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos", escribió.
Lee también Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG
“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, señaló.
Landau posteó una foto de Manzo con su hijo pequeño durante la celebración, momentos antes del ataque. “Que su alma descanse en paz y que su recuerdo inspire una acción rápida y eficaz”, manifestó.
El Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano explicó que Manzo murió “durante una agresión” en el centro de Uruapan y que dos personas fueron detenidas por estos hechos y otra más fue abatida
Lee también Ataque a personal de Fiscalía de Michoacán, en Uruapan, deja un elemento y un delincuente lesionados.
Manzo, quien asumió la presidencia municipal en 2024, tras lanzarse como candidato independiente, ya había recibido amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El presidente municipal había pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum reforzar las seguridad federal.
VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]