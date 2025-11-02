Más Información

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Gabinete de Seguridad se reúne este domingo; el tema: Carlos Manzo

Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

Liga MX: Horario y canales para ver los partidos de la Jornada 16; hoy, domingo 2 de noviembre

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, , llamó este domingo a su país y México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”, tras el asesinato de , presidente municipal de Uruapan.

En su cuenta de X, Landau externó su solidaridad con la familia y amigos de Manzo, asesinado el sábado, durante la celebración del .

"En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos", escribió.

Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, señaló.

Landau posteó una foto de Manzo con su hijo pequeño durante la celebración, momentos antes del ataque. “Que su alma y que su recuerdo inspire una acción rápida y eficaz”, manifestó.

El Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano explicó que Manzo murió “durante una agresión” en el centro de y que dos personas fueron detenidas por estos hechos y otra más fue abatida

Manzo, quien asumió la presidencia municipal en 2024, tras lanzarse como candidato independiente, ya había recibido amenazas del (CJNG).

El presidente municipal había pedido a la presidenta reforzar las seguridad federal.

