La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 22 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Se restablece el acceso al 70% de localidades afectadas por lluvias; 85 mil viviendas han sido censadas

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que tras las intensas lluvias que afectaron a cinco estados de la República, se ha restablecido el acceso al 70% de las comunidades que permanecían incomunicadas. Foto: archivo Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL.

Tren México-Querétaro lleva un avance del 4.8% y ha generado casi 8 mil 500 empleos, informa comandante Vallejo

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", informó que el Tren México-Querétaro, que tendrá una extensión de 226 kilómetros de vía doble, lleva un avance del 4.8% y que ha generado casi 8 mil 500 empleos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Presentan avances en proyecto de trenes para pasajeros; contemplan adecuaciones en Buenavista para ruta AIFA-Pachuca

Como parte del plan de rescate de trenes para pasajeros, Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, presentó avances en la construcción de los proyectos Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Avanza liberación del derecho de vía para proyectos ferroviarios: SEDATU y SICT reportan más de 23 millones de metros cuadrados liberados

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informó que se ha liberado un total de 23 millones 140 mil metros cuadrados de derecho de vía para los distintos proyectos ferroviarios que se desarrollan en el país, como parte de una estrategia que garantiza certeza jurídica y seguridad social en el proceso. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias; destaca Sheinbaum inicio de entrega de apoyos

A este miércoles 22 de octubre se elevó a 78 las personas fallecidas y 23 no localizadas, tras las lluvias e inundaciones de los días pasados en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Sheinbaum pospone informe del Gabinete de Seguridad al 11 de noviembre, prevén informar denuncias por huachicol fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gabinete de Seguridad presentará su informe mensual hasta el próximo 11 de noviembre, fecha en la que podrían darse a conocer los avances en las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Sin aumentar impuestos, pensamos recaudar 400 mmdp extras para el próximo año: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, sin aumentar impuestos, su gobierno planea recaudar alrededor de 400 mil millones extras para el próximo año. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Sheinbaum evita pronunciarse sobre captura en Cuba de Zhi Dong Zhang, operador del CJNG

La presidenta Sheinbaum Pardo evitó confirmar la captura en Cuba de Zhi Dong Zhang, operador de origen chino vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien en julio pasado se fugó del arresto domiciliario al que estaba sujeto en la Ciudad de México. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

