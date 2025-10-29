Después de que México reiteró el fin del "bloqueo comercial a Cuba", ante la votación en la ONU, el subsecretario de Estado y exembajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau, reaccionó.

Expresó que como "amigo de México" le entristece leer una mentira, "de principio a fin".

El representante de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, reiteró la solidaridad de nuestro país con Cuba: "Y la necesidad urgente de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a ese país".

"Como amigo de México, me entristece leer este posteo, que es una mentira de principio a fin. Si vamos a hablar de la política estadounidense hacia Cuba, hagámoslo al menos basándonos en la realidad y no en fantasías.

"No existe ningún 'bloqueo comercial' a Cuba. Un 'bloqueo' es un cerco o asedio que impide que bienes o visitantes lleguen a un país. ¿Dónde está ese 'bloqueo”)' en este caso?", expresó Landau.

Aseguró que Cuba recibe libremente bienes y visitantes de muchísimos otros países: "como bien saben ustedes en México, ya que les envían enormes cantidades de petróleo".

Externó que "al régimen cubano le encanta hablar de un 'bloqueo' para culpar a otros por su pésima gestión económica, que ha llevado a esa gran nación al hambre y la miseria".

"Me entristece profundamente que países amigos, incluyendo nuestro primer socio comercial, perpetúen este mito y, por lo tanto, apoyen a una sangrienta dictadura caudillista que se ha afianzado en el poder durante el DOBLE del tiempo que duró el régimen del General Porfirio Díaz", agregó.

Cubanos en México protestan en embajada de EU contra bloqueo ante votación en la ONU (28/10/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

México reitera en la ONU fin del bloqueo de EU a Cuba

México reiteró su solidaridad con Cuba en la ONU, en el marco de la aprobación de la resolución que pide poner fin al bloqueo comercial que desde 1960 ha sido impuesto a la isla por Estados Unidos.

Héctor Vasconcelos reiteró la necesidad urgente de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba.

“México abogará siempre por la solución pacífica de las controversias y, por ello, rechaza las sanciones y los bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones ni de paz ni de prosperidad”, dijo el embajador Vasconcelos en la sede de la ONU en Nueva York.

"El pueblo cubano merece un futuro más alentador y que no esté sujeto a decisiones que se tomaron en un contexto histórico, político y económico muy distante del que hoy vivimos", expresó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, señaló que México manifiesta explícitamente que no debe haber sanciones, de ninguna índole, fuera de las que adopte el Consejo de Seguridad, en estricto apego al derecho internacional y al multilateralismo.

Destacó que SRE que con "una abrumadora mayoría" de 165 a favor, incluido México, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó la resolución.

