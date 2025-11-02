Más Información

¿Cómo es Uruapan, municipio de Michoacán cuyo alcalde fue asesinado a balazos?

Salinas Pliego explota tras asesinato de Carlos Manzo: "no tienen madre"

La noche del pasado 1 de noviembre el Gabinete de Seguridad reportó el fallecimiento de , presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

El funcionario fue lesionado en un atentado armado mientras se encontraba en la inauguración del Festival de Velas, en la plaza principal de la ciudad, por las celebraciones en torno al Día de Muertos en México.

Hasta antes de su deceso, el edil ya había recibido amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Asimismo, a través de sus redes sociales había mandado mensajes de ayuda y auxilio, solicitando refuerzos a la seguridad federal a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el comunicado en redes del Gabinete de Seguridad, "este crimen no quedará impune", y actualmente autoridades resguardan la zona y se encuentran realizando patrullajes de supervisión.

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Foto: Tomadas de @CarlosAlbManzo
Salinas Pliego reacciona al asesinato de Carlos Manzo

A través de su cuenta oficial de X -antes Twitter-, el empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, salió a comentar sobre el atentado en el que perdió la vida Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

En su publicación viral, la cual es una contestación al anuncio oficial del Gabinete de Seguridad, el fundador de Grupo Salinas arremetió contra el actual gobierno, ya que, a pesar de solicitar la ayuda, nunca se brindó el apoyo necesario al funcionario.

"No tienen madre - Pidió ayuda por todos lados y no le dieron nada - P**che gobierno de m***da - bueno para saquear - Malo para dar", publicó Salinas Pliego.

Publicación de Salinas Pliego en X. Foto: X
La publicación del empresario, quien es conocido por su presencia en redes sociales y sus fuertes enfrentamientos con el gobierno, ya cuenta con casi un millón de visualizaciones y más de 43 mil likes.

