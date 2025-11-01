Más Información

Uruapan, Michoacán.- El dirigido esta noche en contra del presidente municipal de Uruapan, , Carlos Alberto Manzo Rodríguez, dejó herido de gravedad al munícipe, mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.

En el lugar, también fueron heridos, el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un .

Los primeros informes refieren que al iniciar ese evento y entre miles de personas, dos sujetos armados dispararon en contra del presidente municipal independiente.

Al repeler el ataque, el cuerpo de seguridad y elementos policiales, hirieron a uno de los agresores que, al parecer murió en el trayecto al hospital, y detuvieron a otro más.

Personal paramédico, dieron los primeros auxilios a las víctimas y las trasladaron a un hospital de la ciudad de Uruapan, donde reportan muy grave a Carlos Manzo con varios disparos en diferentes partes del cuerpo.

También es reportado como delicado el escolta, así como el regidor Saladitas, que presenta 3 impactos de bala.

La trabajadora del ayuntamiento, tiene un impacto y su estado de salud se reporta estable.

