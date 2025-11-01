Tijuana, 1 de noviembre.- Tras varios días de búsqueda una mujer encontró el cuerpo de su hija escondido y abandonando en un tambo de basura, durante la mañana de este sábado.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), la víctima había salido de su casa desde el 29 de octubre pasado, pero ya no regresó. Desde esa fecha, su madre comenzó a buscarla sin tener suerte.

A pesar de que acudió a diferentes sitios, fue hasta este sábado por la mañana que al llegar hasta unos edificios, ubicados en la Privada Hacienda Chimay del fraccionamiento Las Delicias III, hizo el hallazgo.

La mujer caminó hasta el área de los contenedores de basura donde logró identificar el cuerpo de su hija. En ese momento reportó el hecho al número de emergencias 911 y solicitó apoyo de las autoridades.

Oficiales de la policía municipal llegaron al lugar y esperaron hasta que agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de la escena. Hasta el momento se desconocen la causa de muerte.

