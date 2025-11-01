Agentes de la Fiscalía de Jalisco capturaron al presunto responsable del asesinato de José Eduardo Ramírez Ávalos, joven aficionado de Chivas que la noche del 24 de octubre fue atacado por varios sujetos previo al llamado “clásico tapatío” entre Chivas y Atlas.

José Manuel “N” está señalado por su presunta participación en el delito de homicidio con un arma blanca, por lo que fue capturado mediante orden de aprehensión y trasladado hacia un complejo penitenciario para iniciar su audiencia de imputación; en el ataque que se le atribuye también resultaron lesionadas otras dos personas.

Inicialmente, José Manuel “N” fue detenido por cohecho, en colaboración con el centro de monitoreo C5 y elementos de la SEDENA y Guardia Nacional; sin embargo, más tarde se le cumplimentó el mandato judicial por el delito de homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido y otros hombres habrían agredido a la víctima durante una riña al finalizar un convivio de aficionados de Chivas en un hotel de la colonia Verde Valle, en Zapopan, donde se hospedó el equipo antes del encuentro contra Atlas.

Según algunos testigos varios aficionados fueron abordados y agredidos por un grupo de sujetos, que presuntamente son seguidores de Atlas.

