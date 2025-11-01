Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

Chihuahua.- Dos personas sin vida sería el saldo luego del desplome de una avioneta en Santa Isabel, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 13:44 horas de este sábado, se recibieron informes de que una avioneta se había estrellado en la carretera libre dentro de los tramos de Anáhuac a Santa Isabel.

En un inicio se informó que había una persona sin vida y una más lesionada, sin embargo, más tarde se confirmó que las dos personas habían perdido la vida y se trataría del piloto y copiloto de la avioneta.

En la zona donde ocurrió el accidente ya se encuentran autoridades realizando las investigaciones correspondientes, sin que se confirmen hasta el momento las causas que lo provocaron.

