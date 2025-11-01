Más Información

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Desfile de Día de Muertos 2025: Sigue la cobertura minuto a minuto

Desfile de Día de Muertos 2025: Sigue la cobertura minuto a minuto

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; Fiscalía de Michoacán abre carpeta de investigación

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; Fiscalía de Michoacán abre carpeta de investigación

Chihuahua.- Dos sería el saldo luego del desplome de una avioneta en Santa Isabel, .

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 13:44 horas de este sábado, se recibieron informes de que una avioneta se había estrellado en la carretera libre dentro de los tramos de .

Lee también:

En un inicio se informó que había una persona sin vida y una más lesionada, sin embargo, más tarde se confirmó que las dos personas habían perdido la vida y se trataría del piloto y copiloto de la avioneta.

En la zona donde ocurrió el accidente ya se encuentran autoridades realizando las investigaciones correspondientes, sin que se confirmen hasta el momento las causas que lo provocaron.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]