Culiacán, Sin. a 1 Nov.- En la zona conocida como “La Y”, en la parte norte de la capital del estado, fueron descubiertos los cuerpos de tres hombres con huellas de tortura, atados de las manos con el tiro de gracia, una de las victimas fue identificado en forma preliminar como Julio Noel “N”, de 29 años de edad.

Personas que buscan a sus familiares que se encuentran aún no localizados, acudieron al lugar donde fueron encontradas las tres víctimas, identificaron a uno de ellos por sus características y ropa que vestía como Julio Noel “N”, vecino de la sindicatura de Tepuche.

Sobre los otros dos hombres de mayor edad, los cuales visten pantalones de mezclilla y playeras y los cuales aún no han sido identificados, sus cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a las corporaciones de seguridad sobre el hallazgo de tres personas del sexo masculino asesinadas muy cerca de la colonia Lomas de Rodrigara, en la zona conocida como “La Y”, por lo que al presentarse constataron los hechos y colocaron los resguardos de las víctimas.

Se desconoce si las tres personas asesinadas, con huellas de tortura y el tiro de gracia, fueron privados de la vida en ese lugar donde localizados o estos fueron trasladados, por lo que la Fiscalía General del Estado, tiene abierta una investigación.

