Un agente municipal fue asesinado a tiros en el municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada a la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

La víctima fue identificada como agente municipal de la comunidad de Cerro Colorado del municipio de Apazapan, Efraín Ruiz.

Los reportes policiales señalan que sujetos armados persiguieron por diversas carreteras y calles al agente municipal, quien viajaba en su camioneta particular.

Lee también: Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; autoridades no han explicado el hecho

La víctima estrelló su unidad en calles de la comunidad de Carrizal, donde los sicarios le dieron alcance y lo asesinaron a tiros.

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones policiales y del Ejército mexicano para acordonar la zona del crimen; los autores del asesinato no fueron localizados ni detenidos.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación para determinar las causas del ataque.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr