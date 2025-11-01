Más Información

Un agente municipal fue a tiros en el municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada a la ciudad de Xalapa, capital de .

La víctima fue identificada como agente municipal de la comunidad de Cerro Colorado del municipio de , Efraín Ruiz.

Los reportes policiales señalan que sujetos armados persiguieron por diversas carreteras y calles al agente municipal, quien viajaba en su camioneta particular.

La víctima estrelló su unidad en calles de la comunidad de Carrizal, donde los sicarios le dieron alcance y lo asesinaron a tiros.

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones policiales y del Ejército mexicano para acordonar la zona del crimen; los autores del asesinato no fueron localizados ni detenidos.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación para determinar las causas del ataque.

