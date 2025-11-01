El candidato a la presidencia municipal de San Pablo Coatlán, Oaxaca, Gerardo López García, sufrió un atentado en las primeras horas de este sábado; el aspirante resultó ileso, porque minutos antes había descendido del vehículo, pero en la agresión murió su chofer.

El ataque, ocurrió frente a la agencia municipal de San Antonio Lalana, alrededor de las 00:30 horas de hoy.

Este atentado se registró en vísperas del proceso electoral para la renovación de la presidencia municipal de San Pablo Coatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca, y ha generado un clima de tensión entre la población.

Fredy Bautista, diputado suplente y quien también es candidato a presidente municipal de San Pablo Coatlán, denunció el pasado 20 de octubre afirmó haber recibido amenazas de muerte, presuntamente por parte del presidente municipal de San Pablo Coatlán, Abraham López Martínez.

Según el legislador suplente, las amenazas tenían como propósito impedirle participar como candidato en las próximas elecciones municipales y presionarlo para apoyar a Marcos Antonio Jiménez, extesorero del Ayuntamiento, quien presuntamente buscaría contender por la presidencia municipal.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha emitido información oficial sobre el ataque ni sobre el avance de las investigaciones.

maot