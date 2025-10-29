Juchitán, Oax. –Las autoridades de Protección Civil informaron que el desplazamiento del frente frío número 11 sobre el Golfo de México desarrollará evento de norte fuerte en el oriente del Istmo y muy fuerte en el tramo La Venta-La Ventosa, así como el descenso de las temperaturas.

Dichos vientos “se trasladarán hacia aguas del golfo de Tehuantepec donde se tendrá oleaje elevado y mar picado”, y frente a esas condiciones climatológicas, Protección Civil recomendó a los pescadores que suspendan sus actividades.

La Capitanía de puerto de Salina Cruz, ordenó el cierre a la navegación de embarcaciones mayores por los fuertes vientos e izó la bandera roja, que en el semáforo meteorológico restringe la salida al mar. Las condiciones de viento fuerte se mantendrán 48 horas, dijo Protección Civil.

Mientras tanto, las autoridades están alertando a los conductores de camiones pesados con cajas vacías que conforme se incremente la presencia de los vientos, se restringirá el paso vehicular sobre el tramo La Ventosa-La Venta, de la carretera Panamericana.

Queremos evitar volcaduras y cualquier tipo de accidentes, dijo el delegado de Protección Civil del Istmo, Jesús González Pérez, quien dijo que hay coordinación con las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para atender los cortes eléctricos que generen los vientos.

A las poblaciones de las zonas montañosas de los chimalapas y de la región zapoteca-mixe, se les recomendó abrigar a los menores de edad y adultos mayores debido a que se presentarán descensos de las temperaturas.

