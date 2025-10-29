Más Información

Fue vinculado a proceso José “N” por el delito de por el caso de , el niño de 6 años que falleció a causa del desplome de una estructura de una obra educativa.

Carlos Rangel, delegado de la fiscalía de Coahuila en La Laguna, comentó que después de hacer los peritajes correspondientes, entrevistas y seguir la línea de investigación, se corroboró que se encontraron algunos trabajos de construcción dentro de la institución que no tenían permisos estatales, ni municipales ni de autoridades educativas.

“Al revisar el contexto se determinó que existió la violación aun deber de cuidado por parte de la persona responsable de la obra”, comentó el delegado.

Funeral del niño Anuel en Coahuila (23/10/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Funeral del niño Anuel en Coahuila (23/10/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Después de obtener la orden de aprehensión, se llevó a cabo una audiencia donde un juez lo vinculó a proceso y además, le dictó como medida cautelar la .

Fue el miércoles 22 de octubre que Anuel Esquivel, un estudiante de primaria de la escuela Cuauhtémoc en San Pedro, Coahuila, falleció durante la clase de educación física, presuntamente después de que le cayera encima la estructura que era parte del programa federal La Escuela es Nuestra.

