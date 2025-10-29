Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y vinculación a proceso contra tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos en Michoacán con armas, cargadores y cartuchos de grueso calibre.

Rafael “B”, Jorge “C” y Samuel “R” fueron acusados por el Ministerio Público Federal de los delitos de acopio y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en audiencia inicial.

Por lo que, el juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Morelia, Michoacán, decretó vinculación a proceso a Rafael “B”, por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo; para Jorge “C”, por portación de arma de fuego y cargadores.

Lee también Harfuch anuncia refuerzo de seguridad para limoneros en Michoacán; alerta sobre autodefensas vinculadas al crimen

En tanto, que Samuel “R” fue procesado por acopio de armas de fuego, portación de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además, el juzgador federal dictó prisión preventiva oficiosa a los tres imputados y concedió al Ministerio Público Federal cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Elementos del Ejército detuvieron a los tres hombres procesados en la comunidad de Santa Cruz, del municipio Zinapécuaro, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una disputa territorial con una célula delictiva denominada Cártel X, que se rebeló en su contra.

Durante su detención, se les aseguraron tres armas de fuego tipo fusil, una de ellas Barrett con cargadores y cartuchos útiles; además de cinco granadas, chalecos tácticos con las siglas de una organización delictiva y fornituras.

Lee también Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc