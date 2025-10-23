Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

En el ejido San Miguel, municipio de San Pedro, Coahuila, familiares, amigos y compañeros de escuela despidieron al pequeño , y exigieron justicia por su muerte.

“Se ve, se siente Anuel, está presente“ fue el grito de una mujer al lado del féretro y el retrato del pequeño que falleció la mañana del miércoles a causa del que era parte del programa federal “La Escuela es Nuestra”.

Compañeras y compañeros de la primaria Cuauhtémoc llegaron con globos para despedir al pequeño Anuel, un familiar reclamó que invitó a los profesores y profesoras de la escuela para hacer un pase de lista, pero ninguno acudió.

Personas despiden al niño Anuel (23/10/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Personas despiden al niño Anuel (23/10/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

“Queremos justicia” gritó la mujer frente a los dolientes. El cuerpo del pequeño Anuel será en el panteón de San Rafael de Abajo, municipio de San Pedro.

En los servicios fúnebres estuvieron presentes la directora nacional del programa "La Escuela es Nuestra", Pamela López Ruiz, quien a pesar de solicitarle una entrevista, terminó por escabullirse.

Personas piden justicia por el caso del niño Anuel (23/10/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Personas piden justicia por el caso del niño Anuel (23/10/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

También estuvo presente el secretario de Educación de Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, quien declaró que esta tragedia tiene que servir de ejemplo para que el programa federal se coordine con las autoridades estatales, quienes son las encargadas de autorizar las obras e infraestructuras educativas en la entidad.

El secretario estatal mencionó que desconoce la cantidad de obras que lleva a cabo en estos momentos el programa federal, por lo que también están pidiendo que se haga un “barrido” para evaluar las que requieren autorización y supervisión técnica.

