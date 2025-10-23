Morelia, Michoacán.- El gobierno estatal michoacano entregó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la solicitud de declaratoria de la denominación de origen del aguacate y protegerlo frente a usos indebidos.

La demanda de Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacana es para reconocer legalmente el origen y la calidad de esta fruta/verdura, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Aseguró que esta protección es también para fortalecer su valor en los mercados nacional e internacional y expuso que la Indicación Geográfica es una figura de propiedad industrial que vincula la calidad, reputación y características de un producto con su zona de origen.

Ello representa un sello de autenticidad que blinda a los productores y eleva el valor el fruto/verdura en los mercados globales, asevero.

Ramírez Bedolla especificó que “Michoacán es líder nacional en la producción agrícola y el aguacate es su mayor orgullo. Con esta solicitud iniciamos el proceso para proteger jurídicamente un producto que identifica a México en el mundo y que sustenta la economía de miles de familias michoacanas”.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán / Foto: Especial

Asimismo, el mandatario michoacano consideró que la protección del Aguacate Franja Michoacana fortalecerá la competitividad del estado frente a imitaciones o prácticas comerciales desleales, garantizando que solo el fruto/verdura cultivado en las condiciones climáticas y geográficas del estado pueda ostentar esa denominación.

Michoacán participa con el 30.9 por ciento de la producción mundial del aguacate y a nivel país aporta el 85.9 por ciento de la exportación total del aguacate a diferentes naciones.

“Uno de cada tres dólares que entran al país por exportaciones agrícolas proviene de Michoacán. Esta protección es un paso fundamental para seguir impulsando al campo michoacano con valor, identidad y orgullo”, añadió Ramírez Bedolla.

Con esta gestión, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la innovación y la protección del patrimonio productivo del estado, colocando al aguacate junto a otros productos emblemáticos que cuentan con figuras de protección, como Pez Blanco de Pátzcuaro y las Catrinas de Barro de Capula.

