Dan sólo 44 años de cárcel al "pozolero" del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió "Brother Wang" en objetivo de EU

La Secretaría de Educación Pública () lamentó este miércoles, 22 de octubre, la muerte del estudiante Anuel Esquivel Cruz ocurrido el día de hoy en las instalaciones de la escuela primaria “Cuauhtémoc”, ubicada en el ejido San Miguel, San Pedro, Coahuila.

En una tarjeta informativa, aseguró que desde el primer momento en que se reportó el incidente al interior del plantel, se brindó acompañamiento integral a la familia del menor. “La mantiene plena coordinación con las autoridades estatales para colaborar en las labores encaminadas a determinar las causas y responsabilidades del hecho”, dijo.

El fallecimiento de Anuel se registró tras caerle encima la estructura metálica de la techumbre que estaba en proceso de construcción en el referido plantel, ubicado en el ejido San Miguel.

Versiones de la prensa local, señalan que al inicio del horario escolar el grupo estaba en clases de educación física y tocó uno de los polines que estaba suelto, provocando que cayera encima la estructura metálica provocando la muerte de manera inmediata.

En un comunicado emitido por el gobierno del estado de Coahuila se dio a conocer que la obra es realizada mediante el programa federal “La Escuela es Nuestra”.

“Se activaron de inmediato los protocolos de atención y contención, dando conocimiento a los padres de familia y los servicios de emergencia. De acuerdo con la información preliminar, un tubo perteneciente a una techumbre en construcción que realizan los padres de familia a través del programa federal ‘’, se desprendió y golpeó al niño, quien perdió la vida”, señala el comunicado.

Las autoridades estatales afirman que la obra “no contó con la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed) ni de la Subsecretaría de Protección Civil; por ello, no contaba con autorización ni supervisión técnica estatal ni municipal”.

