Más Información

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

La comparecencia ante el Pleno del Senado del secretario de Educación Pública, , prevista para este martes, con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será reprogramada.

La presidenta del Senado, , informó que la decisión obedece a que el funcionario atiende en estos días las afectaciones en las escuelas, derivadas de las lluvias torrenciales que han impactado diversas regiones del país.

En un oficio dirigido a la Mesa Directiva del Senado, se explicó que, por instrucciones del senador , presidente de la Junta de Coordinación Política, la comparecencia ante el pleno se llevará a cabo en una fecha y horario por determinar, lo que será informado oportunamente al órgano de gobierno de la Cámara Alta.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]