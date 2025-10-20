La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó 37 denuncias en contra de Adán Augusto López Hernández, por irregularidades durante su gestión como gobernador de Tabasco que ascienden a 700 millones de pesos.

Señaló que las denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República, están basadas en hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación entre 2019 y 2020.

También acusó al auditor David Colmenares de proteger al senador de Morena, pues asegura que no se ha actuado sobre estas irregularidades.

"Guardaron esas auditorías en el área de investigación y ahí está durmiendo el sueño de los justos, o sea, desde 2021. Este quebranto de 2019, de más de 700 millones de pesos, y no ha pasado absolutamente nada", sostuvo.

Pérez-Jaén mencionó que también hay una auditoría relacionada con seguridad pública por 5.3 millones de pesos, cuando

Hernán Bermúdez era secretario, y quien ahora enfrenta un proceso por ser líder de La Barredora.

"Senador Adán Augusto López Hernández, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración en 2019 y 2020", afirmó.

