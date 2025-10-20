Más Información

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

La diputada suplente del PAN, , presentó 37 denuncias en contra de , por irregularidades durante su gestión como gobernador de Tabasco que ascienden a 700 millones de pesos.

Señaló que las denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República, están basadas en hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación entre 2019 y 2020.

También acusó al auditor David Colmenares de proteger al senador de Morena, pues asegura que no se ha actuado sobre estas irregularidades.

Lee también

"Guardaron esas auditorías en el área de investigación y ahí está durmiendo el sueño de los justos, o sea, desde 2021. Este quebranto de 2019, de más de 700 millones de pesos, y no ha pasado absolutamente nada", sostuvo.

Pérez-Jaén mencionó que también hay una auditoría relacionada con por 5.3 millones de pesos, cuando

era secretario, y quien ahora enfrenta un proceso por ser líder de .

"Senador Adán Augusto López Hernández, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración en 2019 y 2020", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]