"No somos un país consumidor de drogas, por lo que, por medio de programas como ´El fentanilo mata, elige ser feliz´, es que se mantiene a los alumnos alejados de actividades que dañan su salud y sobre todo, de situaciones ilícitas", aseguró el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario, inauguró al lado del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarrea Anaya, el nuevo CBTIS 302 ubicado en el Fraccionamiento Vista Alta, en Reynosa.

"En el tema de drogas hay una intervención por parte de los maestros, se informa a los jóvenes que impacto tiene la droga en el cuerpo, en su mente en su salud, el engaño de las drogas que les hacen creer que se van a sentir bien y los llevan irremediablemente a la muerte".

Lee también Denuncian a Francisco Cabeza de Vaca y exfuncionarios en Tamaulipas; los acusan de quebranto aproximado de más de 343 mdp

Mario Delgado Carrillo en acto público en Tamaulipas con funcionarios locales.

Destacó que sólo Unidos, escuela, padres y autoridades es que se seguirá alejando a los jóvenes de los peligros de los estupefacientes.

Como acción para prevenir que los adolescentes se aparten de las sustancias ilícitas, Delgado Carrillo hizo un llamado a seguir fortaleciendo la educación punto clave para la transformación en el país con la construcción de 88 nuevas obras educativas en territorio nacional.

Explicó que se han bajado los índices de deserción en México gracias a las becas que el Gobierno Federal entrega para que puedan continuar sus estudios.

Lee también Sheinbaum inaugura primer ciclo del modelo de Bachillerato Nacional; "la educación es un derecho, no un privilegio", dice

¿Cómo avanza la educación en Tamaulipas?

En el estado se van a entregar casi 47 mil paquetes de uniformes escolares y más de 538 mil de útiles escolares a todas y todos los alumnos, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Dijo que el principal punto a atender en Tamaulipas para lograr la transformación es la educación, cuando inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 302, junto con Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública del Gobierno de México.

"Así como se proclamaba el hecho de decir ‘cuerpo sano en mente sana’, yo creo que también podemos decir sociedad sana con juventud sana, y nosotros nos debemos encargar y preocupar por hacer que tengan todos los alicientes para contar con una juventud sana, con bienestar, con desarrollo social, bienestar físico, espiritual y mental, y en eso estamos trabajando día con día", afirmó el mandatario estatal.

Lee también Congreso de Tamaulipas reprueba 41 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021; entes estatales y ayuntamientos, entre los que no pasaron

Mario Delgado Carrillo, secretario de la SEP, junto al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inaugura plantel educativo.

Asimismo reiteró su compromiso con la educación y destacó el apoyo con paquetes de útiles escolares, uniformes y libros de texto gratuitos para las y los estudiantes de Tamaulipas en el nuevo ciclo escolar.

En su momento, el secretario Mario Delgado Carrillo, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está haciendo posible lo que ella soñó de joven: que nadie se quede sin un lugar en la escuela.

"Siempre ha luchado por la educación pública y la lucha social es su vocación", aseveró.

Y mencionó los apoyos que recibe la educación en Tamaulipas, donde se cuenta con un padrón de 283 mil becarios, con una inversión de más de 516 millones de pesos, además de la inversión en 1,120 escuelas que reciben el apoyo del programa La Escuela es Nuestra.

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, entregó a la directora del CBTIS 302, Yuniva Virginia Calderón Juárez, las llaves de un autobús escolar.

Lee también Vivir en México pero estudiar en EU; el viacrucis de cientos de niños que diariamente esperan horas para cruzar el Puente Internacional

También anunció que por vez primera se incluye a las preparatorias y en Tamaulipas se apoyará a 81 planteles con una inversión de más de 350 millones de pesos.

A su vez, Miguel Ángel Valdéz García, secretario de Educación de Tamaulipas, consideró que esa rama en el estado avanza gracias a estos apoyos; todas y todos los alumnos de educación media superior "cuentan con un banco, con un maestro y con un aula como esta. No se nos quedó ninguno fuera", expresó.

En su intervención, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, entregó a la directora del CBTIS 302, Yuniva Virginia Calderón Juárez, las llaves de un autobús escolar y reconoció el apoyo que brinda el gobernador Américo Villarreal a esta ciudad.

"El día de hoy estamos de fiesta aquí en Reynosa por recibir a nuestro gobernador, a nuestro secretario de Educación, invitados de lujo. Aquí en su casa siempre van a ser bien recibidos y les agradezco todo lo que hacen por nuestra comunidad", indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc