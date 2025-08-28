El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció el inicio de la construcción de la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, una obra esperada durante 33 años. También informó sobre avances en la tecnificación de distritos de riego y otras acciones de infraestructura en municipios, con apoyo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

"El tiempo llegó y aquí estamos", declaró el mandatario al dar inicio a los trabajos de esta importante obra hídrica, que continúa el legado de su padre, el exgobernador Américo Villarreal Guerra.

“Han pasado 33 años, y hoy la nueva línea del acueducto que llevará agua desde la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria comienza a hacerse realidad”, afirmó.

Destacó que con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se inició la colocación de los primeros tramos de tubería de acero de 36 pulgadas de diámetro a lo largo de 54.7 kilómetros. Las labores comenzaron en la zona de zanjado frente a la Planta de Rebombeo Número Uno, donde estuvo presente el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López.

Colocación de los primeros tramos de tubería (28/08/2025). Foto: Especial

Morales destacó que este proyecto estratégico busca garantizar el derecho humano al agua, especialmente en regiones con escasez, beneficiando a las comunidades más vulnerables. Además, anunció que, a través del FAIS, se invertirán más de 450 millones de pesos en más de 400 obras de agua potable en todo Tamaulipas.

Inicio de segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria (28/08/2025). Foto: Especial

Durante su mensaje, Villarreal Anaya recordó la visión de su padre, quien impulsó la primera línea del acueducto y dejó las bases técnicas para una segunda etapa. “Me llena de orgullo que tanto la primera como la segunda línea lleven el nombre Américo Villarreal, porque dos generaciones han contribuido a esta obra”, expresó.

Agregó que esta iniciativa representa un ejemplo de la visión humanista que su gobierno promueve, basada en la paz, el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

El gobernador también destacó otros proyectos de infraestructura hidráulica respaldados por la presidenta Sheinbaum, como la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026. Estas acciones buscan impulsar la autosuficiencia alimentaria, mejorar los niveles de producción agrícola y fomentar el uso eficiente del agua, vital para el desarrollo urbano y el cumplimiento del derecho humano al acceso al agua.

Trabajadores continúan con labores del acueducto (28/08/2025). Foto: Especial

