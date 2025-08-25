Mario Delgado, titular de Educación Pública (SEP), informó que se acató la orden de la Segunda Sala de la Suprema Corte (SCJN) de retirar la imagen de Lorenzo Córdova, expresidente del INE, de los libros de textos gratuitos en donde se le exhibe como ejemplo de discriminación contra los integrantes de los pueblos originarios, por la burla que hizo a líderes indígenas en 2015.

Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, el secretario afirmó que este hecho "nunca se va a borrar", aparezca o no en los libros de texto gratuitos.

"Antes de cerrar la Segunda Sala de la Suprema Corte determinó dar el amparo al expresidente del INE para que se reeditarán estos libros por el reclamo a la mención en su burla a líderes en comunidades indígenas, ¿se va acatar esta resolución o se tiene contemplado alguna respuesta?", se le preguntó.

"Se atendió, aunque nunca va a borrar el hecho de que nunca más se debe tratar así a nuestros hermanos indígenas. Es una lección imborrable, aparezca o no en los libros de texto", respondió.

"¿Es decir, si va a seguir apareciendo su nombre?", se le insistió.

"No, ya no, pero el hecho ahí está", respondió en Palacio Nacional.

El pasado 6 de agosto, en su última sesión, previo a su desaparición, la Segunda Sala de la Corte concedió un amparo al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, para efectos de que la SEP retirara su imagen de los libros de texto gratuitos en los que lo señala de discriminador.

Lo anterior, al considerar que la SEP vulneró su derecho al honor al utilizarlo como ejemplo de discriminación contra los integrantes de los pueblos originarios.

Ello, luego de que se diera a conocer una grabación filtrada en 2015, en la que se escucha al exfuncionario realizar comentarios ofensivos contra pueblos originarios.

