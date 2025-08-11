Como "una batalla cultural" calificó Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que en el Libro de Texto Gratuito "Proyectos comunitarios" de sexto grado(2023-2024 / 2024-2025), se mencione al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por las expresiones que emitió en un audio de 2015 hacia miembros de los pueblos originarios. Pese a que Córdova obtuvo un amparo para que se elimine su nombre, Arriaga dijo que "habrá que ver que estos temas sigan en los libros de texto, que no desaparezcan".

La noche de este domingo, durante su participación en el programa de opinión "Los periodistas", transmitido en Canal Once, el funcionario que encabezó la remodelación de los Libros de Texto Gratuitos dijo que parte de lo que se ve en este caso es que "seguimos en un país de castas", que "el libro de texto ha funcionado para una ingeniería social" y que el color de piel ha sido símbolo de progreso para ciertos grupos.

Luego de apuntar que la SEP aún no ha hecho un posicionamiento oficial, Arriaga afirmó: "En este momento no sabemos diferenciar entre la postura de izquierda y la de derecha (...) El libro de texto había funcionado como una herramienta para la reingeniería social en todo el siglo XX, era una herramienta para plantear un sólo tipo de ciudadanía".

Pero ahora, dijo, los libros de texto "buscan igualdad, justicia; buscan que se observen en las comunidades las desigualdades estructurales que hay". E insistió en que es necesario debatir qué significa ser de izquierda.

Señaló que los opositores se quejan "de que los funcionarios públicos están adoctrinando a todo el país. Miles de maestros hicieron estos libros, ahora se hace desde la base de la revolución de las conciencias".

Durante su intervención en el programa que conducen Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, Marx Arriaga también criticó al empresario Ricardo Salinas Pliego, pues, dijo, habla de comunismo en sus tuits.Marx Arriaga fue invitado para hablar de la polémica por el amparo que el expresidente del INE interpuso porque su imagen se utilizó en los Libros de Texto Gratuitos.