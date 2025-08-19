La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los resultados de ingreso para la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a través de la página miderechomilugar.gob.mx, lo que significa un cambio estructural al permitir que las y los aspirantes eligieran escuela de forma directa y sin examen de selección, aseguró el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP afirmó que por medio del nuevo modelo educativo “Mi derecho, mi lugar”, todas y todos los aspirantes tienen hoy un lugar garantizado, por lo que absolutamente nadie se quedará sin escuela ni estudios de bachillerato.

Informó que de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Media Superior, encabezada por Tania Rodríguez Mora, la implementación del modelo “Mi derecho, mi lugar” permitió que en 2025 el 68.44 por ciento de las y los estudiantes fueran asignados a su primera opción, lo cual contrasta con el 26.2 por ciento de 2024, cuando operaba el extinto sistema de examen único de selección realizado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

Lee también Lista oficial de útiles escolares de la SEP para secundaria del ciclo escolar 2025-2026; consúltala aquí

Mario Delgado, titular de la SEP, destacó los resultados de "Mi derecho, mi lugar". Foto: Especial, 18 de agosto de 2025

El titular de la SEP resaltó que este año el 21.08 por ciento de las y los aspirantes se quedó en su segunda opción, mientras que el 7.89 por ciento en su tercera opción. Así, el 97.41 por ciento fue asignado a una de sus tres primeras opciones.

Agregó que en la cuarta opción se ubicó el 2.53 por ciento, mientras que en la quinta solo el 0.06 por ciento.

Reconocen nuevo modelo educativo

El funcionario federal explicó que estos datos demuestran que el nuevo sistema es un mecanismo democrático que garantiza el derecho a estudiar y permite que las juventudes elijan en libertad el camino escolar más acorde con sus deseos y aspiraciones.

Expuso que “Mi derecho, mi lugar” logró diversificar las preferencias, ya que disminuyó la concentración de aspirantes en las escuelas pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), y aumentó de manera importante en las opciones federales y estatales, lo que despresurizó los planteles de mayor demanda y amplió oportunidades.

Informó además que la SEP abrirá un registro extemporáneo para las y los aspirantes que no participaron en la convocatoria de febrero de 2025 o no obtuvieron un lugar en la UNAM y/o IPN, a fin de acceder a diversas opciones educativas a través de la plataforma miderechomilugar.gob.mx.

Lee también “En este gobierno se acabaron los rechazados en el bachillerato”: Mario Delgado

Detalló que el registro estará disponible del 21 al 28 de agosto de 2025, donde las y los aspirantes podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas, así como realizar su preinscripción directa a la opción educativa que mejor se adapte a sus intereses y necesidades.

Y resaltó que en esta fase la oferta académica contempla la apertura de 16 nuevos planteles ubicados en 12 municipios del Estado de México, además de ocho alternativas educativas innovadoras en áreas estratégicas como: e-Commerce, Inteligencia de negocios, Nanotecnología y ciencia de materiales, Producción digital y experiencias inmersivas, Sistema de producción agrícola, Sistema de producción pecuaria, Software embebido, Urbanismo y desarrollo sostenible.

Para cualquier duda sobre el proceso de asignación 2025, la SEP pone a disposición de las y los aspirantes el sistema telefónico Educatel, a través de los números 55 3601 7599, para la Ciudad de México, y 800 288 6688, para todo el país.

Lee también Diario llegan 27 menores de edad a unidades médicas por violencia sexual: ONG; piden a la SEP generar protocolos de prevención

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc