En un acto que duró más de dos horas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció disculpas por la agresión sexual de la que fueron víctimas 18 niños y niñas del preescolar “Marcelino de Champagnat”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en 2018.

“Ofrecemos una sincera disculpa a cada niño y niña víctimas de estas agresiones. Es obligación de las autoridades cuidar de ellos, brindarles un ambiente escolar seguro, feliz y libre de agresiones, y no fue así", expresó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Madres de menores de edad abusados sexualmente narraron la fuerte experiencia que enfrentaron esos pequeños que en ese entonces contaban entre tres y cinco años de edad.

“En ese entonces, fue muy doloroso para mí verla a su corta edad de cinco años, tan irritable, tan incontenible y desbordada de sus emociones, tratar de contenerla y sentir su rechazo porque no soportaba el contacto físico. Verla sollozar al dormir y su despertar exaltado, lidiar con la culpa de cuando le llamaba la atención por volver a orinar en la cama, cuando antes ya controlaba perfectamente sus esfínteres y era capaz de ir al baño en total oscuridad”, contó la madre de una de las afectadas.

Una más, con voz desgarrada señaló: “Estamos cansados de que esto siga sucediendo una y otra vez, donde sólo en pocos casos donde padres, madres y niñas y niños que tenemos la valentía de hablarlo y denunciarlo, somos ignorados, rezagados e invalidados en nuestros derechos y en los derechos más básicos y humanos de la infancia, ya que al relatar lo sucedido en fiscalías, clínicas e instituciones de atención, les parecía increíble, incluso exagerado, dudaban de nuestra vivencia y del relato de nuestros hijos.

“Este caso no fue un hecho aislado, ni las acciones de algunos docentes que agredieron a niños de forma espontánea o circunstancial, lo decimos fuerte y claro, México es el primer lugar en producción de pornografía infantil”.

Cuando el titular de la SEP estaba delineando las acciones para prevenir los abusos sexuales cometidos en las escuelas, una mujer le espetó: “¡Nunca cumplen nada!”.

Tranquilo, Delgado Carrillo volvió a insistir en las acciones que emprenderá la SEP: hacer más transparente y de fácil consulta, la plantilla de trabajadores de la educación que labora en cada escuela, así como dar un seguimiento puntual ante la Fiscalía General de la República a la investigación sobre los presuntos involucrados en el caso del jardín de niños "Marcelino de Champagnat" que aún no han sido presentados ante la justicia.

Además, se comprometió a establecer una mesa de trabajo para dar seguimiento a estos acuerdos, en la que participen padres de familia y organizaciones de la sociedad civil, tras indicar que la dependencia federal ya emitió los lineamientos para la prevención y detección oportuna de posibles casos de violencia y abuso sexual.

Y pidió a los padres de familia afectados que colaboren con la SEP en la elaboración de materiales informativos y de prevención, ante posibles indicios de que un menor puede estar sufriendo algún tipo de abuso o violencia sexual.

La elaboración de políticas públicas integrales para la creación de espacios escolares seguros, implementación de cursos de capacitación permanentes sobre la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia sexual contra niñas y niños en el ámbito educativo y establecer criterios de contratación para el personal educativo y administrativo, fueron algunas de las exugencias realizadas por parte de madres de familia y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia para evitar los abusos sexuales en los planteles.

