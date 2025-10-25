Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía de Sonora formuló imputación contra Francisco Javier “N” y Joel Alberto “N”, conductores del autobús de la línea Tufesa que se volcó el pasado 17 de octubre en el tramo Guaymas–Hermosillo, donde fallecieron siete personas y 24 resultaron heridas.

El 22 de octubre Joel “N”, de 51 años de edad, fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (Unesa), de Sinaloa, en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, en cumplimiento de una orden judicial emitida por autoridades del Estado de Sonora.

Al día siguiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), capturó a Francisco Javier “N”, de 51 años de edad, en un domicilio ubicado en la colonia Fundo Legal, en Nogales, Sonora.

A Francisco Javier “N” se le atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, mientras que Joel Alberto “N” fue imputado por abandono de personas.

Durante la audiencia inicial, ambos rindieron declaración y el Juez impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada, en tanto se resuelve su situación jurídica en los próximos días.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que continuará el proceso con estricto apego a derecho, garantizando la investigación integral de los hechos y la aplicación de la ley en favor de las víctimas y sus familias.

