Mérida, Yucatán. – Padres de familia de la escuela primaria “Melchor Ocampo” cerraron la calle 60 por 91, en el segundo cuadro del centro de Mérida, como protesta por las precarias condiciones del plantel.

Los manifestantes acusaron a los directivos y autoridades de la Secretaría de Educación de Yucatán (SEGEY) de dejar en el abandono a la escuela por lo que exigieron atención inmediata.

Los padres de familia denunciaron que los alumnos toman clases bajo el sol debido a la falta de un domo y sin servicios básicos como electricidad ni agua.

También señalaron que no hay suficientes maestros para atender a los 110 niños que asisten al plantel.

Asimismo, denunciaron que en cuatro ocasiones se han robado los cables de las instalaciones eléctricas, por lo que hasta hoy el plantel no tiene luz.

Ante ello, exigieron a la SEGEY intervenir y garantizar condiciones seguras y adecuadas para los estudiantes.

Padres de familia exigen mejores condiciones para las instalaciones de la escuela (29/10/2025). Foto: Especial

Uno de los afectados aseguró que han acudido en varias ocasiones a la SEGEY, pero los ignoran, por ello, decidieron cerrar la calle para presionar a las autoridades educativas.

Los padres inconformes advirtieron que mañana volverán a cerrar la calle si no se presenta personal de la SEGEY para solucionar todas las carencias de la escuela.

