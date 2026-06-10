Si tu papá es aficionado del futbol, este Día del Padre es el pretexto perfecto para regalarle un detalle relacionado con su deporte favorito. Y es que, aprovechando el ambiente mundialista, Maja Sportswear ha lanzado un detalle especial.

Este obsequio se compone de un kit con artículos conmemorativos y un balón coleccionable para celebrar en grande. Aquí te decimos cómo conseguirlos.

Balones coleccionables de MAJA Sportswear. Foto: Instagram @majasportswear

¿Cómo celebra Maja Sportswear este Día del Padre?

Con la emoción por el Mundial 2026, MAJA Sportswear ha presentado una campaña para celebrar a papá en su día, y que utiliza al futbol como punto de encuentro entre distintas generaciones.

Bajo el nombre "Un mundo de gracias, papá", esta iniciativa pone en el foco las historias que se construyen en familia alrededor del deporte, razón por la que presentaron un kit especial y un balón conmemorativo para regalarlo a los héroes del hogar.

Y para seguir festejando, al mismo tiempo han lanzado el Reto del Balón, una dinámica que invita a los padres e hijos de todas las edades a intercambiar preguntas, anécdotas y mensajes de agradecimiento.

MAJA Sportswear contagia a papá con la fiebre mundialista. Foto: Cortesía Maja Sportswear

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¿Qué incluye el regalo para papá de Maja Sportswear?

De acuerdo con Maja Sportswear, el kit futbolero para papá se obsequia en todas las compras realizadas dentro de sus tiendas físicas, sin importar el monto. El paquete contiene los siguientes artículos:

Bolsa de regalo tricolor

Postal para dedicarle unas palabras en su día

Stickers mundialistas

De igual manera, con las compras físicas de $2,500 Maja Sportswear regala un balón inspirado en la Copa del Mundo 2026. Hay tres diseños disponibles y todos son coleccionables.

Mientras que en su sitio web, esta marca mexicana ha presentado una selección de playeras tipo polo, camisas, hoodies y chamarras para regalar a los padres. Los precios de las nuevas prendas van desde los $1,199 a los $2,199, en colores variados y vibrantes como el verde, blanco y tinto:

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Maja Sportswear también ha lanzado nuevas playeras y camisas para regalar a papá. Foto: Cortesía MAJA Sportswear

La promoción del kit y el balón estará vigente del 9 de junio al 9 de julio, o hasta agotar existencias. Así que si aún no tienes regalo para papá, MAJA Sportswear puede ayudarte a consentirlo y a que siempre se mantenga a la moda.

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