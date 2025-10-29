La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles 29 de octubre en 12 de las 16 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En esas alcaldías se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 12:30 de la tarde y las 21:00 de la noche.

Ante esto, las autoridades recomiendan a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

