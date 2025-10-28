La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ganó 56 mil 916 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El resultado contrasta con la pérdida reportada en el mismo lapso de 2024, por 10 mil 964 millones de pesos.

La empresa enfrenta retos operativos que se vieron reflejados en el incremento de sus costos de operación en 17% anual, hasta llegar a 137 mil 283 millones de pesos.

“Este efecto se debe principalmente al incremento de los precios de los combustibles en el transcurso de 2025, principalmente”, señaló la CFE en su informe.

Por el contrario, en sus ingresos la empresa tuvo un incremento marginal de 1.6%, pero en su operación total tuvo una ganancia impulsada por el tipo de cambio.

“Durante el tercer trimestre de 2025 el tipo de cambio promedio fue de 19.43, el tipo de cambio al cierre de septiembre 2025 fue de 18.38 pesos por dólar en comparación al cierre de septiembre de 2024, por 19.62”, añadió.

Ayer, en comparecencia en la Cámara de Diputados, Emilia Esther Calleja Alor, directora de la CFE, dijo que este año se han destinado 84 mil 805 millones de pesos en subsidios a las tarifas eléctricas.

En su presentación, la funcionaria explicó que este subsidio ha podido generar un descuento en los recibos de electricidad de 47%.

Además, la directora de la CFE explicó que el subsidio ha servido para garantizar el suministro al menor costo posible.