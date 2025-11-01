Ciudad Juárez.- Como parte de las celebraciones del Día de Muertos, colectivos en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron una serie de altares para recordar a las víctimas del Crematorio Plenitud, así como a las mujeres que sufrieron violencia de género y feminicidio.

El primero se realizó en la Fiscalía General del Estado (FGE) donde familiares de víctimas del crematorio Plenitud donde fueron encontrados 386 cuerpos sin cremar, realizaron un altar.

Este altar se instaló en el corredor de la avenida 16 de Septiembre. Foto: Especial.

“Independientemente si están o no nuestros familiares ahí, son seres humanos que tienen una historia, y merecían ser tratados con dignidad. Estamos haciendo esto para honrar la memoria de esas 386 personas”, dijeron integrantes del colectivo Memoria Dignidad y Justicia, quienes organizaron este altar.

En el lugar también exigieron a las autoridades más celeridad en cuanto a la identificación de los cuerpos, ya que hasta el momento suman cerca de 123 cuerpos identificados de los 386 encontrados.

Otro de los altares que este sábado se realizó un altar y misa para recordar a las víctimas de desaparición y feminicidio Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Especial.

En el altar se colocaron fotografías de algunos de los fallecidos que ya fueron entregados a sus familias y de otros ciudadanos que se cree están aún entre los cuerpos no identificados por la FGE.

El altar fue colocado afuera de la iglesia Nuestra Misión de Guadalupe, donde se colocaron fotografías de jóvenes que fueron víctimas de feminicidio en esta localidad, así como de jóvenes localizados sin vida, madres y padres que murieron en la búsqueda de verdad y justicia.

El colectivo Justicia Para Nuestros Deudos, también colocó un altar para recordar a los 386 difuntos del crematorio Plenitud. Foto: Especial.

Este altar se instaló en el corredor de la avenida 16 de Septiembre en la zona Centro de Ciudad Juárez.

