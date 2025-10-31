Ciudad Juárez.- La mañana de este viernes se confirmó la muerte de Facundo Teófilo M. R., quien se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez, por el caso del crematorio Plenitud donde fueron encontrados en junio pasado 386 cuerpos sin cremar.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que fue el jueves 30 de octubre, que Facundo Teófilo M. R., falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar crónica.

El interno había sido atendido previamente por personal médico del penal y posteriormente trasladado al Hospital General de Ciudad Juárez, donde se confirmó su deceso a las 20:10 horas del jueves.

El interno, ingresó al penal el 30 de junio de 2025, por el delito de Inhumación, Exhumación y Respeto a los Muertos.

El dictamen médico oficial sobre la causa del fallecimiento se encuentra pendiente.

El hombre de 64 años de edad y quien era empleado del crematorio y fue el primer detenido por el caso en el mes de junio, días después de que fue confirmado el hallazgo de los cuerpos sin incinerar.

dmrr/cr