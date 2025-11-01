TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Marina Martha López Santiago como consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, (IEPC), de Chiapas.

La nueva funcionaria electoral releva a la saliente María Magdalena Vila Domínguez, quien estuvo al frente del IEPC de manera provisional, del 1 de junio de 2023 a este sábado 1 de noviembre.

La toma de protesta de López Santiago, que fungirá para un período de siete años, está prevista para la tarde de este sábado en Tuxtla Gutiérrez.

Lee también: Senador del Partido Verde propone sancionar a quien renuncie ser funcionario de casilla

El Instituto Nacional Electoral informó en un comunicado que designó asimismo, 27 consejerías electorales en los Organismos Públicos Locales Electorales de Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa.

Los institutos locales son indispensables para la vida democrática de México, porque son depositarios de conocimientos y habilidades técnicas para la organización de procesos electorales locales pulcros, afirmó.

Dichos organismos electorales, gozan, hoy por hoy, de la confianza de la ciudadanía, sostuvo el INE.

Puntualizó que en la ruta hacia el proceso de renovación de cuatro presidencias y 40 consejerías electorales en 17 estados del país, se registraron mil 916 aspirantes, de las cuales 881 son mujeres, mil 15 hombres y 20 personas no binarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr