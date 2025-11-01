Pachuca.- Una persona perdió la vida y otra resultó lesionada tras un ataque armado registrado en las inmediaciones del panteón de la localidad de Santiago Tlautla, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este día en que varios sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego contra las víctimas.

Se indicó que a través de una llamada anónima, se informó a la Secretaría de Seguridad Pública de ese lugar sobre una balacera en Santiago Tlautla, por lo que elementos policiacos se trasladaron al sitio, donde localizaron a un hombre identificado como Israel N., quien presentaba impactos de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.

En el lugar también se encontraba una mujer que presentaba una herida de bala en el brazo. La lesionada señaló que varios individuos descendieron de una camioneta y dispararon en contra de su acompañante.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente y mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos.

dmrr/cr