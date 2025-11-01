Más Información

Reportan 22 muertos, entre ellos 4 niños, tras incendio en Waldo's de Hermosillo; hay 12 heridos

Reportan 22 muertos, entre ellos 4 niños, tras incendio en Waldo's de Hermosillo; hay 12 heridos

Alcalde de Uruapan, Michoacán, resulta lesionado tras ataque armado en Festival de Velas

Alcalde de Uruapan, Michoacán, resulta lesionado tras ataque armado en Festival de Velas

Derecha española exige la renuncia del ministro José Manuel Albares tras reconocer agravios en La Conquista; "es el peor representante"

Derecha española exige la renuncia del ministro José Manuel Albares tras reconocer agravios en La Conquista; "es el peor representante"

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido entre Mavericks y Pistons?

NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido entre Mavericks y Pistons?

Ella es Fernanda Yamileth, la "catrina quinceañera" del Desfile de Día de Muertos 2025

Ella es Fernanda Yamileth, la "catrina quinceañera" del Desfile de Día de Muertos 2025

Pachuca.- Una persona y otra resultó lesionada tras un ataque armado registrado en las inmediaciones del panteón de la localidad de , en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este día en que varios arribaron al lugar y abrieron fuego contra las víctimas.

Lee también:

Se indicó que a través de una llamada anónima, se informó a la Secretaría de Seguridad Pública de ese lugar sobre una balacera en Santiago Tlautla, por lo que elementos policiacos se trasladaron al sitio, donde localizaron a un hombre identificado como Israel N., quien presentaba impactos de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.

En el lugar también se encontraba una mujer que presentaba una herida de bala en el brazo. La lesionada señaló que varios individuos descendieron de una camioneta y dispararon en contra de su acompañante.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente y mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]