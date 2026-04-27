Reynosa, Tamailipas.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que la persona detenida durante los bloqueos y balacera registrada en Reynosa, Tamaulipas responde al nombre de Alexander Banavides Flores.

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, Benavides Flores es identificado con el alías de "R9".

En la ficha se le describe como una hombre de 1.70 de estatura aproximada, tez morena, complexión robusta, cabello corto y entrecano.

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Cuenta con barba de candado, vestía playera azul marino, jeans, sandalias blancas y presenta un tatuaje en el brazo izquierdo.

Se indica como "en traslado" el estatus de detención.

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