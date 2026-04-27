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La fiscal general de la República, Ernestina Godoy se reunió con la Comisión de Justicia del Senado para analizar el .

“Es importante reconocer que nos encontramos en un momento histórico. Contamos con un nuevo marco constitucional y legal en materia de seguridad pública, un entramado normativo capaz de anticipar, desarticular y combatir estructuras delictivas. Una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Congreso de la Unión sensible a las necesidades de contar con un esquema normativo adecuado a la realidad nacional”, afirmó en su primera intervención ante los senadores

“Cuando tomé protesta como fiscal general, me comprometí a realizar acciones puntuales para mejorar la calidad de la procuración de justicia. Asumí el compromiso de transformar la fiscalía en una institución con valores humanistas, transparente, eficiente y honorable, que no dé cabida a la impunidad y a la corrupción”, enfatizó

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La fiscal general de la República aseguró que durante el periodo neoliberal se criminalizó la protesta social y a los oponentes políticos.

Destacó que en la actualidad, se prioriza la garantía de los derechos humanos como un principio fundamental.

“Con esta visión en el Plan Estratégico que hemos entregado, proponemos pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia y de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad, la priorización de fenómenos criminales y una persecución penal estratégica. Dejamos atrás el trabajo aislado y se fomenta la coordinación entre las instituciones”

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dmrr/apr

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