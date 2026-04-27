La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no puede dar instrucciones a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para que acuda al Senado de la República a explicar el presunto ingreso de agentes de la CIA a la entidad, y subrayó que antes de cualquier señalamiento o juicio público es indispensable que se esclarezcan los hechos mediante una investigación formal.

La Mandataria insistió en que el caso debe revisarse con rigor y no a partir de opiniones políticas.

“Primero tiene que aclararse. Eso es muy importante. Tiene que haber una investigación para ver cómo fue que se dio esta situación”, expresó, al tiempo que llamó a esperar los resultados de la comisión anunciada por el gobierno estatal.

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Sheinbaum señaló que el Senado de la República citó a la gobernadora y al fiscal estatal, aunque enfatizó que se trata de una decisión autónoma del Poder Legislativo. En ese sentido, pidió que el tema no se convierta en un enfrentamiento partidista. “No debe ser esto un tema de un partido político contra otro, sino de esencia, porque esto no debe ocurrir”, indicó.

Cuestionada sobre si haría un llamado directo a la mandataria estatal para presentarse ante los senadores, la Presidenta fue enfática: “Yo no puedo darle instrucción a una gobernadora que fue electa por su pueblo. Ella tiene que tomar sus propias decisiones”.

Respecto a las críticas sobre la creación de una unidad o comisión especial en Chihuahua para atender el caso, Sheinbaum sostuvo que, de existir posibles delitos, la instancia responsable de investigar es la Fiscalía General de la República. “Si hay una investigación por algún delito, tiene que ser la fiscalía”, apuntó, descartando que otras figuras sustituyan el papel de las autoridades competentes.

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La Presidenta reiteró que, una vez que se conozca la información completa, corresponderá a las autoridades actuar conforme a la ley. Mientras tanto, insistió en que el proceso debe conducirse con responsabilidad institucional y sin sesgos políticos.

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