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La presidenta aseguró este lunes que será Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, quien deberá informar si decide dejar el cargo para encabezar la dirigencia nacional de Morena.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal evitó informar si ha pensado en alguna persona que pueda sustituir a Ariadna Montiel en caso de que decida dejar la dependencia federal.

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“Ya lo tiene que informar ella si toma esa decisión. Estuvimos juntas el fin de semana, pero ya si de dejar el gobierno, pues tiene que informarlo ella”, dijo.

“¿Usted tendría una baraja de quién podría sustituirla en esa importante secretaría?”, se le insistió.

“Tiempo al tiempo”, respondió en .

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dmrr/apr

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