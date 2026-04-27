Luego de que el diario Los Angeles Times reportó que la administración del expresidente Donald Trump prepara una amplia campaña anticorrupción dirigida a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que cualquier señalamiento debe estar sustentado en pruebas y evidencias verificables.

En conferencia, la Mandataria subrayó que la lucha contra la corrupción corresponde, en primera instancia, a las instituciones mexicanas, como la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

"La lucha contra la corrupción le corresponde al gobierno de México (…) igual que en Estados Unidos les corresponde atender los actos de corrupción de sus propios funcionarios”, sostuvo.

Sheinbaum enfatizó que ningún proceso o acusación puede sostenerse sin elementos sólidos.

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"Si hay una investigación contra algún servidor público en México, tiene que haber pruebas y evidencias claras”, dijo.

En ese contexto, recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en 2020 a solicitud de la DEA, pero posteriormente liberado tras revisarse el expediente y concluirse que no existían pruebas suficientes en su contra.

La presidenta reiteró que su gobierno no protegerá a nadie en caso de existir evidencia de algún delito, pero insistió en que cualquier investigación realizada en el extranjero debe ser revisada por las autoridades mexicanas competentes.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga evidencia de algún delito, pero tiene que haber pruebas”, recalcó.

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Asimismo, mencionó que México también ha solicitado a Estados Unidos acciones concretas en casos de presuntos ilícitos, como el llamado “huachicol fiscal”, en el que —aseguró— están involucrados empresarios con doble nacionalidad que aún no han sido detenidos. “Ellos también tienen la obligación de investigar y actuar”, apuntó.

Sobre la posibilidad de que estas acciones formen parte de una estrategia injerencista por parte de Washington, Sheinbaum señaló que, hasta el momento, no existe evidencia de ello. Indicó que la relación con el embajador estadounidense en México se ha mantenido en términos diplomáticos y cordiales, con colaboración en diversos temas.

“Si encontráramos que hubiera una situación de injerencia, lo señalaríamos”, advirtió, al tiempo que reiteró que cualquier acusación de este tipo debe basarse en información verificable y ser atendida por las instancias legales correspondientes.

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