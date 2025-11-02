“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Durante el homenaje póstumo del alcalde Carlos Manzo celebrado este domingo en Uruapan, Michoacán tras ser asesinado en un ataque directo la noche de ayer Grecia Quiroz García emitió un mensaje donde destacó la lucha de su esposo: "no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad... Sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy".

Además, agradeció el apoyo del pueblo y señaló que seguirán con el legado que inició su esposo.

"Hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida porque sé, sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento, desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería pero que hoy truncan ese camino. Pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su, no apagarán esta lucha... Seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero", dijo ante los presentes.

Jenaro Villamil compartió el video con el reclamo de Grecia Quiroz.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado ayer en un evento público, poco después de departir con su familia y su hijo de brazos.

Manzo había denunciado varias veces la inseguridad y la falta de apoyo de la federación. Había sido vocal en cuanto a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tenía una amenaza en su contra

Hoy por la mañana, el gabinete federal de seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, informó que el alcalde tenía una escolta persona conformada por policías municipales de su confianza, y además 14 elementos de la Guardia Nacional.

Dijeron también que Manzo tenía comunicación constante con el ejército mexicano.

En cuanto a las investigaciones del crimen, se dijo que el supuesto autor del atentado había sido abatido, sin que tuviera en su poder alguna identificación.

El arma del crimen, según García Harfuch, ha sido rastreada en al menos dos enfrentamientos entre grupos delictivos de la zona. No dijo si uno de ellos era el CJNG.

